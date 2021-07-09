Бальбуэна огласил свои цели в составе "Динамо"

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Бальбуэна огласил свои цели в составе "Динамо"

Фото сайт "Динамо"

Новичок московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна назвал задачи, которые он поставил перед собой после перехода в российский клуб.

"У меня амбициозные цели. Хочу выиграть чемпионат России и успешно выступать в еврокубках. В первую очередь - в Лиге Чемпионов", - сказал 29-летний парагваец.

Стороны заключили контракт до июня 2025 года. Бальбуэна перешёл в "Динамо" на правах свободного агента.

Не пропустите: Бальбуэна объяснил, почему выбрал "Динамо". | http://soccernews.ru
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