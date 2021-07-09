Бальбуэна подписал контракт с "Динамо"

Фото: инстаграм Рамиро Аранды

Защитник Фабиан Бальбуэна стал игроком московского "Динамо".

Как сообщил журналист Рамиро Аранда, 29-летний парагваец заключил с клубом четырехлетний контракт.

Напомним, что "Динамо" подписало игрока в качестве свободного агента. До этого он три сезона выступал за "Вест Хэм".

В минувшем сезоне Бальбуэна провел 18 игр и отметился одним голом.

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