Бальбуэна прошел медобследование в "Динамо"

Фото: инстаграм Бальбуэны

Экс-игрок "Вест Хэма" Фабиан Бальбуэна в ближайшее время станет игроком "Динамо".

По сведениям Sport24, 29-летний парагваец уже находится в расположении московского клуба и успешно прошел медобследование.

В прошлом сезоне Бальбуэна выступал за "Вест Хэм". С 1 июля он стал свободным агентом.

В сезоне 2020/21 он принял участие в 18 играх и отметился одним голом.

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