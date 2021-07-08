Бальбуэна прошел медобследование в "Динамо"

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Бальбуэна прошел медобследование в "Динамо" Фото: инстаграм Бальбуэны

Экс-игрок "Вест Хэма" Фабиан Бальбуэна в ближайшее время станет игроком "Динамо".

По сведениям Sport24, 29-летний парагваец уже находится в расположении московского клуба и успешно прошел медобследование.

В прошлом сезоне Бальбуэна выступал за "Вест Хэм". С 1 июля он стал свободным агентом.

В сезоне 2020/21 он принял участие в 18 играх и отметился одним голом.

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