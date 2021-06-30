Бальбуэна склоняется к переходу в "Бетис", несмотря на более выгодное предложение от "Динамо"

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Бальбуэна склоняется к переходу в "Бетис", несмотря на более выгодное предложение от "Динамо" Фото: инстаграм Бальбуэны

Московское "Динамо" проигрывает борьбу за защитника "Вест Хэма" Фабиана Бальбуэну.

По сведениям AS, 29-летний парагваец имеет два предложения - от "Динамо" и "Бетиса". Однако игрок склоняется к переходу в испанский клуб, несмотря на более выгодное предложение от "Динамо".

В минувшем сезоне Бальбуэна провел 18 матчей, в которых забил один гол.

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