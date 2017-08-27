Бальде Кейта близок к переходу в "Интер"
Полузащитник "Лацио" Бальде Кейта в ближайшее время может перейти в "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, чтобы избежать наказания за финансовый фэйр-плей, футболист перейдет в "Интер" на правах двухгодичной аренды с правом выкупа.
Также отметим, что перед этим Кейта заключит с "Лацио" новое соглашение.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|2
|6
|2
|Интер Милан
|2
|6
|3
|Наполи
|2
|6
|4
|Милан
|2
|6
|5
|Сампдория
|2
|6
|6
|Торино
|2
|4
|7
|СПАЛ
|2
|4
|8
|Лацио
|2
|4
|9
|Болонья
|2
|4
|10
|Кьево
|2
|3
|11
|Рома
|2
|3
|12
|Дженоа
|2
|1
|13
|Хеллас Верона
|2
|1
|14
|Кротоне
|2
|1
|15
|Сассуоло
|2
|1
|16
|Удинезе
|2
|0
|17
|Беневенто
|2
|0
|18
|Аталанта
|2
|0
|19
|Кальяри
|2
|0
|20
|Фиорентина
|2
|0