Бальде Кейта близок к переходу в "Интер"

Полузащитник "Лацио" Бальде Кейта в ближайшее время может перейти в "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, чтобы избежать наказания за финансовый фэйр-плей, футболист перейдет в "Интер" на правах двухгодичной аренды с правом выкупа.

Также отметим, что перед этим Кейта заключит с "Лацио" новое соглашение.

Читайте также: "Милан" готов заплатить 30 миллионов евро за Бальде Кейта. | http://soccernews.ru