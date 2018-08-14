Бальде Кейта прокомментировал свой переход в "Интер"

Теги интер миланмонакобальде кейта

Бальде Кейта прокомментировал свой переход в "Интер"

Новичок "Интера" Бальде Кейта прокомментировал свой переход в миланский клуб.

"Я очень рад быть здесь и сделаю всё возможное, чтобы радовать болельщиков. Я вернулся в Италию с огромным желанием играть за большой клуб. У меня уже есть опыт выступлений в этом чемпионате и я хочу добиться здесь успеха. Я с детства мечтал выступать за "Интер". Мне всегда нравились фанаты этого клуба, они добры и вежливы" - цитирует сенегальца Football Italia.

Напомним, что "Интер" арендовал Кейта у "Монако" с правом выкупа за 30 миллионов евро. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Трансфер Лаксальта в "Зенит" под угрозой срыва

Трансфер Лаксальта в "Зенит" под угрозой срыва

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов