Бальде Кейта прокомментировал свой переход в "Интер"

Новичок "Интера" Бальде Кейта прокомментировал свой переход в миланский клуб.

"Я очень рад быть здесь и сделаю всё возможное, чтобы радовать болельщиков. Я вернулся в Италию с огромным желанием играть за большой клуб. У меня уже есть опыт выступлений в этом чемпионате и я хочу добиться здесь успеха. Я с детства мечтал выступать за "Интер". Мне всегда нравились фанаты этого клуба, они добры и вежливы" - цитирует сенегальца Football Italia.

Напомним, что "Интер" арендовал Кейта у "Монако" с правом выкупа за 30 миллионов евро. | http://soccernews.ru