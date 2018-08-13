Бальде Кейта стал игроком "Интера"

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Бальде Кейта стал игроком "Интера"

"Интер" объявил о переходе хавбека "Монако" Бальде Кейта.

Как сообщает официальный сайт клуба, "нерадзурри" арендовали игрока на один сезон.

Отмечается, что у по истечению аренды "Интер" сможет выкупить Кейта за 30 миллионов евро.

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