Баленсиага пропустит матч с "Барселоной"

Защитник "Атлетика" Микель Баленсиага не поможет своей команде в матче десятого тура испанской Примеры против "Барселоны", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, фулбек не успел восстановиться после травмы лодыжки, поэтому не попал в заявку басков на поединок с "сине-гранатовыми".

Напомним, что матч "Атлетик" - "Барселона" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru