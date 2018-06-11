"Балканский Месси" перейдет в итальянский клуб

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"Балканский Месси" перейдет в итальянский клуб

"Сампдория" близка к подписанию полузащитника загребской "Локомотивы" Ловро Майера, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб согласовал трансфер футболиста за восемь миллионов евро. Переход будет оформлен в ближайшие дни.

20-летний Ловро, которого называют "балканским Месси" за два года провел 62 матча за "Локомотиву" и забил 18 голов.

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