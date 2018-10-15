Балканский "МЮ"? Моуринью заинтересован в покупке двух сербов и двух хорватов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в покупке двух сербов и двух хорватов, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "Особенный" хочет видеть в своей команде защитника "Фиорентины" Николу Миленковича, хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, вингера "Интера" Ивана Перишича и нападающего "Айнтрахта" Анте Ребича.

Моуринью рассчитывает, что клуб приобретёт этих футболистов в зимнее трансферное окно. Сейчас португальский наставник пытается убедить руководство "МЮ" выделить средства на данные сделки.

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