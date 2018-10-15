Балканский "МЮ"? Моуринью заинтересован в покупке двух сербов и двух хорватов

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюсергей милинкович-савичиван перишич

Балканский "МЮ"? Моуринью заинтересован в покупке двух сербов и двух хорватов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в покупке двух сербов и двух хорватов, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "Особенный" хочет видеть в своей команде защитника "Фиорентины" Николу Миленковича, хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, вингера "Интера" Ивана Перишича и нападающего "Айнтрахта" Анте Ребича.

Моуринью рассчитывает, что клуб приобретёт этих футболистов в зимнее трансферное окно. Сейчас португальский наставник пытается убедить руководство "МЮ" выделить средства на данные сделки.

Не пропустите: В январе Моуринью рассчитывает подписать трех игроков. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов