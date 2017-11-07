Баллак: "Боруссия" не соответствует уровню Лиги чемпионов"

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Баллак: "Боруссия" не соответствует уровню Лиги чемпионов"Бывший полузащитник сборной Германии и "Баварии" Михаэль Баллак выступил с критикой в адрес дортмундской "Боруссии".

 "В составе "Боруссии" выступают замечательные футболисты. Эта команда способна создавать голевые моменты, они демонстрируют очень приличную игру. Но вот в защите есть проблемы. Поэтому для меня "Боруссия" не соответствует уровню Лиги чемпионов. Таким образом невозможно выиграть ни одной игры", - сказал он.

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2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 11 20
4 Шальке 11 20
5 Хоффенхайм 11 19
6 Ганновер 96 11 18
7 Айнтрахт Франкфурт 11 18
8 Боруссия Менхенгладбах 11 18
9 Байер Леверкузен 11 16
10 Аугсбург 11 16
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13 Майнц 05 11 12
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