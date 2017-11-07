Баллак: "Боруссия" не соответствует уровню Лиги чемпионов"

Бывший полузащитник сборной Германии и "Баварии" Михаэль Баллак выступил с критикой в адрес дортмундской "Боруссии".

"В составе "Боруссии" выступают замечательные футболисты. Эта команда способна создавать голевые моменты, они демонстрируют очень приличную игру. Но вот в защите есть проблемы. Поэтому для меня "Боруссия" не соответствует уровню Лиги чемпионов. Таким образом невозможно выиграть ни одной игры", - сказал он.

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