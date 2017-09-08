Баллак критикует Дембеле за его поведение при трансфере в "Барселону"

Бывший футболист "Баварии" и "Челси" Михаэль Баллак подверг критике новичка "Барселоны" Усмана Дембеле.

"Он должен быть благодарен Дортмунду и ему стоило показать соответствующее поведение" - приводит слова Баллака Sport.es.

Напомним, что при переходе в каталонский клуб футболист бойкотировал тренировки с командой.

Также Баллак рассказал, что у него была схожая ситуация.

"В 2004 году у меня было соглашение с "Барселоной", но "Бавария" не хотела, чтобы я ушел. Объявлять бойкот не было для меня вариантом" - заявил Баллак.

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