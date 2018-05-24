Известный в прошлом немецкий футболист Михаэль Баллак может получить должность в структуре "Челси".

Как сообщает London Evening Standard, "синие" рассматривают кандидатуру 41-летнего специалиста на пост спортивного директора клуба.

Напомним, что Баллак, будучи игроком, выступал за "Челси" с 2006 по 2010 год.

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