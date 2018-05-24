Баллак может получить должность в структуре "Челси"

Теги челси

Баллак может получить должность в структуре "Челси"

Известный в прошлом немецкий футболист Михаэль Баллак может получить должность в структуре "Челси".

Как сообщает London Evening Standard, "синие" рассматривают кандидатуру 41-летнего специалиста на пост спортивного директора клуба.

Напомним, что Баллак, будучи игроком, выступал за "Челси" с 2006 по 2010 год. 

Не пропустите: СМИ узнали о запланированной встрече Сарри с руководством "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов