Баллак оценил шансы "Баварии" на победу в Лиге Чемпионов

Бывший футболист сборной Германии Михаэль Баллак считает, что "Бавария" имеет шансы на победу в Лиге Чемпионов.

"Я понимаю оптимизм Анчелотти, так как он управляет лучшей немецкой командой, которая всегда имеет шанс выиграть Лигу Чемпионов. В его карьере уже было много побед с разными командами, и он точно знает, как выиграть Лигу Чемпионов. Это правильный способ двигаться к цели, проявляя наглость и позитив.

"Бавария" - все еще команда со звездами, хотя клуб взял курс на омоложение состава. Анчелотти показал в прошлом, что он может работать с разными командами и разными футболистами. С мюнхенцами он может достичь чего-то большого и выиграть Лигу Чемпионов с тремя разными командами" - приводит слова Баллака Goal.com.

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