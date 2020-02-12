Баллак оценил шансы "Баварии" в матчах с "Челси" в Лиге Чемпионов

Бывший полузащитник "Баварии" и "Челси" Михаэль Баллак заявил, что мюнхенский клуб является фаворитом в противостоянии с лондонцами в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Бавария" - фаворит по многом причинам. У не более опытная команда, так как "Челси" сделал ставку на молодых футболистов из-за трансферного запрета. Также у "Челси" молодой тренер, который не имеет опыта. В этом преимущество "Баварии". К тому же мюнхенцы сейчас более стабильны, чем в прошлом году", - приводит слова Баллака Goal.

Первый матч "Челси" - "Бавария" состоится 25 февраля. Ответная встреча пройдет 18 марта.

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