Баллак прокомментировал возможный переход Вернера в "Челси"

Бывший полузащитник "Баварии" Михаэль Баллак выразил мнение, что нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер подойдет лондонскому клубу.

"Трансфер Вернера будет отличным шагом для обеих сторон. Тимо подходит "Челси", а клуб предоставит ему игровое время, что очень важно. В Лондоне строят молодую команду, поэтому Вернер является хорошим выбором", - приводит слова Баллака Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "Челси" согласился заплатить за 24-летнего Вернера полную сумму отступных, которая составляет 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел за "РБ Лейпциг" 41 матч во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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