Баллак: "Судейство, "Барселона", все по-старому"

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Баллак: "Судейство, "Барселона", все по-старому"
Бывший полузащитник "Челси" Михаэль Баллак прокомментировал решение арбитра Дамира Скомины, который не назначил пенальти в пользу лондоцев в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны" (0:3, второй тайм) после падения Оливье Жиру.

"О, все по-старому", – написал Баллак в своем твиттере.

Немецкий футболист своим твитом вспомнил о матче между "Челси" и "Барселоной" (1:1) в сезоне-2008/09, который был омрачен скандалом из-за судейства Тома-Хеннинга Эвребе.

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