Баллардини возглавил "Дженоа"

"Дженоа" на своём официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера команды Давиде Баллардини.

53-летний специалист сменил у руля "грифонов" уволенного сегодня Ивана Юрича, под руководством которого генуэзцы набрали всего 6 очков в 12 стартовых турах Серии А.

Стоит отметить, что Баллардини уже возглавлял "Дженоа" в сезоне 2010/11 и в 2013 году. | http://soccernews.ru