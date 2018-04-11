Балотелии может продолжить карьеру в МЛС

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли летом может перебраться в США.

Как сообщает Sports Illustrated, в услугах игрока заинтересован "ДК Юнайтед". Напомним, что соглашение Балотелли с "Ниццей" истекает по окончанию сезона.

В этом сезоне Балотелли провел 33 матча, забил 22 гола и отдал один ассист.

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