Балотелли: "Благодарю всех в "Марселе" за эти замечательные пять месяцев"
Итальянский нападающий "Марселя" Марио Балотелли поблагодарил руководство, партнеров и персонал клуба за нынешний сезон.
"Я благодарю всех в "Марселе" за эти замечательные пять месяцев, несмотря на то, что мы не выполнили поставленные задачи. Спасибо тренерам, персоналу, игрокам, президенту и всем остальным. До встречи, всем удачи", - написал форвард в Instagram, прикрепив видео со своими голами за марсельский клуб.
@olympiquedemarseille thank you everybody for these amazing 5 months even if we didn’t achieve our objectives I really wanna say thank to the coach and staff.. players.. president and directors.. everyone that works with Om.. supporters.. THANK YOU AND HOPEFULLY.. see you soon or good luck for everything in the furlture years and #allezlom⚽️⚪️
28-летний Балотелли перешел в "Марсель" из "Ниццы" в зимнее трансферное окно. Всего за марсельцев он провел 15 матчей, в которых забил восемь голов. Его контракт с клубом истекает этим летом.
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