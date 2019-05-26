Балотелли: "Благодарю всех в "Марселе" за эти замечательные пять месяцев"

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Балотелли: "Благодарю всех в "Марселе" за эти замечательные пять месяцев"
Итальянский нападающий "Марселя" Марио Балотелли поблагодарил руководство, партнеров и персонал клуба за нынешний сезон.

"Я благодарю всех в "Марселе" за эти замечательные пять месяцев, несмотря на то, что мы не выполнили поставленные задачи. Спасибо тренерам, персоналу, игрокам, президенту и всем остальным. До встречи, всем удачи", - написал форвард в Instagram, прикрепив видео со своими голами за марсельский клуб.

28-летний Балотелли перешел в "Марсель" из "Ниццы" в зимнее трансферное окно. Всего за марсельцев он провел 15 матчей, в которых забил восемь голов. Его контракт с клубом истекает этим летом.

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