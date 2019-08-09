Балотелли близок к переходу в бразильский клуб

Форвард Марио Балотелли, вероятно, продолжит карьеру во "Фламенго".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 28-летний итальянец подпишет с бразильским клубом соглашение на 2,5 года. Зарплата игрока составит около 6 миллионов евро.

Напомним, что в настоящее время Балотелли является свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за "Ниццу" и "Марсель".

Всего в сезоне 2018/19 Балотелли сыграл 25 матчей и забил 8 голов.

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