Балотелли близок к переходу в бразильский топ-клуб

Спортивный директор "Васко да Гама" Фабио Корделла сообщил, что бразильский клуб практически договорился о заключении контракта с нападающим Марио Балотелли.

"Балотелли хочет перейти в наш клуб. Не стоит забывать, что "Васко да Гама" - второй клуб в мире по числу трофеев после "Реала". Я верю, что Марио не будет делать глупости. Он уже достиг умственной зрелости. Мы обо всем договорились с Балотелли, осталось уладить формальности. Надеюсь, мы сделаем это 15 января. "Васко" нужен такой футболист, как Балотелли. Для наших фанатов он будет как Марадона", — приводит слова Корделлы Football Italia.

30-летний Балотелли в настоящее время является свободным агентом. Ранее он выступал за "Лумеццане", "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", вновь "Милан", "Ниццу", "Марсель" и "Брешию". За сборную Италии сыграл 36 матчей и забил 14 мячей.

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