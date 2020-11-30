Балотелли близок к переходу в бразильский топ-клуб

Теги марио балотелливаско да гаматрансферы

Балотелли близок к переходу в бразильский топ-клуб

Спортивный директор "Васко да Гама" Фабио Корделла сообщил, что бразильский клуб практически договорился о заключении контракта с нападающим Марио Балотелли.

"Балотелли хочет перейти в наш клуб. Не стоит забывать, что "Васко да Гама" - второй клуб в мире по числу трофеев после "Реала". Я верю, что Марио не будет делать глупости. Он уже достиг умственной зрелости. Мы обо всем договорились с Балотелли, осталось уладить формальности. Надеюсь, мы сделаем это 15 января. "Васко" нужен такой футболист, как Балотелли. Для наших фанатов он будет как Марадона", — приводит слова Корделлы Football Italia.

30-летний Балотелли в настоящее время является свободным агентом. Ранее он выступал за "Лумеццане", "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", вновь "Милан", "Ниццу", "Марсель" и "Брешию". За сборную Италии сыграл 36 матчей и забил 14 мячей.

Не пропустите: Балотелли мог продолжить карьеру в Чемпионшипе, но передумал. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, когда в "Барселоне" пройдут выборы президента

Стало известно, когда в "Барселоне" пройдут выборы президента

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов