Балотелли близок к переходу в "Марсель"

Итальянский нападающий Марио Балотелли перейдет в "Марсель", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, марсельский клуб согласился платить форварду требуемые семь миллионов евро в год. Форвард является свободным агентом, потому достанется "Марселю" бесплатно.

В минувшем сезоне 27-летний Балотелли выступал за "Ниццу" и забил 26 голов в 38 матчах.

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