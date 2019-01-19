Балотелли близок к переходу в новый клуб

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Балотелли близок к переходу в новый клуб

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли в скором времени должен сменить клуб.

Как сообщает Football Italia, ожидается, что 28-летний игрок пополнит ряды "Марселя". Отмечается, что Балотелли уже покинул свой дом в Ницце и готовится переезжать в Марсель.

В нынешнем сезоне Балотелли провел всего 10 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

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