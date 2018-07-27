Балотелли бросил вызов Марсело

Известный итальянский форвард Марио Балотелли, ныне являющийся свободным агентом, бросил вызов защитнику мадридского "Реала" Марсело, опубликовав в социальной сети видео своего точного удара по воротам.

Свой ролик 27-летний нападающий прокомментировал так: "Брат Марсело, суперзвезда, посмотри, можешь ли ты сделать это? Я жду тебя".

Напомним, переход Балотелли в "Марсель" может сорваться из-за Райолы. | soccernews.ru