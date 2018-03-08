Балотелли будет вызван в сборную Италии на матч с Аргентиной и Англией

Теги италияниццамарио балотелли

Балотелли будет вызван в сборную Италии на матч с Аргентиной и Англией

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо намерен вернуть в команду нападающего "Ниццы" Марио Балотелли, сообщает Nice-Matin.

По сведениям источника, футболист будет вызван в национальную команду для участия в товарищеских матчах с Аргентиной и Англией.

Стоит отметить, что в последний раз форвард вызывался в сборную Италии летом 2014 года.

В этом сезоне 27-летний Балотелли провел за "Ниццу" 30 матчей и забил 22 гола.

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