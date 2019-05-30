Балотелли дисквалифицирован на четыре матча
Дисциплинарная комиссия Лиги 1 определилась с наказанием для форварда "Марселя" Марио Балотелли.
Напомним, что скандальный итальянец получил прямую красную карточку за грубый фол в концовке матча против "Монпелье".
Проступок футболиста оценили в четыре матча дисквалификации.
28-летний Балотелли перешёл в "Марсель" из "Ниццы" во время зимнего трансферного окна. В его активе 15 матчей и 8 голов. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.
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