Балотелли дисквалифицирован на четыре матча

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Балотелли дисквалифицирован на четыре матча

Дисциплинарная комиссия Лиги 1 определилась с наказанием для форварда "Марселя" Марио Балотелли.

Напомним, что скандальный итальянец получил прямую красную карточку за грубый фол в концовке матча против "Монпелье".

Проступок футболиста оценили в четыре матча дисквалификации.

28-летний Балотелли перешёл в "Марсель" из "Ниццы" во время зимнего трансферного окна. В его активе 15 матчей и 8 голов. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.

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