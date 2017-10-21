Балотелли: "Думаю, что скудетто возьмут "Ювентус" или "Интер", но я надеюсь на Неаполь"

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Балотелли: "Думаю, что скудетто возьмут "Ювентус" или "Интер", но я надеюсь на Неаполь"

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли высказался о ситуации в Серии А.

"Я никогда не думал о возвращении в "Интер". Я не знаю, кто сегодня победит "Наполи" или "Интер", но, безусловно, это будет прекрасный матч. Я не слежу за "Миланом", и я не вернусь туда. "Ювентус"? Их менталитет может мне помочь. Фактически я должен был пойти в "Ювентус", прежде чем я присоединился к "Милану". Сначала я поговорил с представителями туринского клуба, но потом я выбрал "Милан", потому что был их фанатом, и я хорошо ладил с Адриано Галлиани.

"Рома" - хорошая команда. Что касается "Наполи", я бы хотел туда попасть. У них есть трио, которое отлично работает вместе. Мне было бы сложно сейчас, но я надеюсь, что они выиграют чемпионат в любом случае. На самом деле я думаю, что скудетто возьмут "Ювентус" или "Интер", но я надеюсь на Неаполь. Я не знаю Лучано Спаллетти, но все очень высокого мнения о нем" - приводит слова Балотелли Football Italia.

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2 Интер Милан 9 23
3 Ювентус 8 19
4 Лацио 8 19
5 Сампдория 8 17
6 Рома 7 15
7 Кьево 9 15
8 Болонья 8 14
9 Торино 8 13
10 Милан 8 12
11 Фиорентина 8 10
12 Аталанта 8 9
13 Удинезе 8 6
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