Балотелли едва не разбил голову в бассейне: опубликовано видео



Известный нападающий "Ниццы" Марио Балотелли чуть было не разбил себе голову, выполняя опасный трюк в бассейне.

Футболист спустился с горки на большой скорости, сделав сальто и сумел остановиться всего в нескольких сантиметрах от стены бассейна.

Форвард опубликовал видео вместе с подписью: "Не делайте так, дети".

Напомним, что контракт 27-летнего Балотелли с "Ниццей" действует до лета 2019 года. Купить итальянца хочет "Марсель".

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