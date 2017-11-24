Балотелли, Фекир и Фарфан претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА на своём официальном сайте опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Так, за награду поборются Джефферсон Фарфан ("Локомотив"), Йозеф Гушбауэр ("Славия"), Андре Силва ("Милан"), Марио Балотелли ("Ницца"), Брайан Кристанте ("Аталанта"), Арис Адурис ("Атлетик"), Седрик Бакамбу ("Вильярреал") и Набиль Фекир ("Лион").

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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