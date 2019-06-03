Балотелли готов перейти в "Парму"

Форвард "Марселя" Марио Балотелли признался, что ему интересен вариант с переходом в "Парму".

"Я пока не определился со своим будущим. Мы не обсуждали этот вопрос с агентом. Но для меня было бы честью выступать за "Парму", - приводит слова нападающего Football Italia.

Напомним, что контракт Балотелли с "Марселем" истекает 30 июня и он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

28-летний футболист присоединился к провансальцам зимой. В его активе 15 матчей и 8 голов.

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