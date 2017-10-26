Балотелли: "Готов помочь сборной Италии"

Форвард французской "Ниццы" Марио Балотелли высказался о своей готовности помочь национальной сборной Италии пробиться на Чемпионат Мира в Россию.

"Если тренер захочет позвонить мне, тогда я готов. Если же он не захочет меня вызывать, в таком случае я всегда буду поддерживать свою национальную команду", - приводит слова 27-летнего нападающего Football Italia.

В стыковых матчах за право сыграть на ЧМ Италия сыграет против Швеции.

Напомним, Балотелли выразил сожаление по поводу неучастия Неймара в очном матче их команд. | soccernews.ru