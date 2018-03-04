Балотелли: "Готов вернуться в Серию А, мне нравятся "Ювентус" и "Наполи"

Форвард французской "Ниццы" Марио Балотелли высказался о своих планах на будущее.

" Мое будущее находится в руках Райолы, который работает на меня. Я - зрелый игрок, который готов снова играть в Серии А. Мне будет трудно вернуться в "Милан", так как это был бы уже мой третий приход в клуб. Но "Ювентус" и "Наполи" - две команды, которые мне нравятся ", - цитирует 27-летнего нападающего fichajes.com.

Напомним, "Ювентус" отрицает интерес к Балотелли. | soccernews.ru