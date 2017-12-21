Балотелли хочет снова поиграть в "Интере" или "Манчестер Сити"

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Балотелли хочет снова поиграть в "Интере" или "Манчестер Сити"

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли признался, что ему бы хотелось снова поиграть в "Интере" или "Манчестер Сити".

"Нет никаких сомнений, что в "Манчестер Сити" я провёл лучший сезон в своей карьере. Это особенный клуб, и я бы с радостью вернулся туда хоть бесплатно. Я собираюсь играть на топ-уровне ещё пять или шесть лет. "Интер" - также великий клуб, и я бы с удовольствием вернулся туда. Недавно я общался с их спортивным директором и сказал ему об этом, но ничего серьёзного не получилось" - цитирует скандального итальянца ESPN.

Напомним, что 27-летний Балотелли выступал за "Интер" с 2007 по 2010 год, а за "Манчестер Сити" - с 2010 по 2013 год.

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