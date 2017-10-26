Балотелли: "Хотел бы сыграть против Неймара"

Теги псжмарио балотеллиниццанеймармарсель

Балотелли: "Хотел бы сыграть против Неймара"Форвард "Ниццы" Марио Балотелли выразил сожаление по поводу удаления вингера ПСЖ Неймара в матче прошлого тура против "Марселя", из-за чего бразилец будет вынужден пропустить игру следующего тура против "орлят".

"Победа над ПСЖКонечно, это возможно. Это сложно, но возможно. Я хотел бы сыграть против Неймара. Я бы предпочел, чтобы он сыграл в этом матче", - приводит слова 27-летнего нападающего le10sport.

Напомним, Балотелли высказался о критике. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

ЦСКА отправляется в Тулу на матч с "Арсеналом"

ЦСКА отправляется в Тулу на матч с "Арсеналом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 10 26
2 Монако 10 22
3 Нант 10 20
4 Лион 10 19
5 Марсель 10 18
6 Сент-Этьен 10 17
7 Бордо 10 16
8 Монпелье 10 15
9 ФК Кан 10 15
10 Тулуза 10 14
11 Генгам 10 13
12 Анжер 10 12
13 Труа 10 12
14 Ницца 10 10
15 Ренн 10 9
16 Амьен 9 9
17 Страсбур 10 9
18 Дижон 10 9
19 Лилль 9 6
20 Метц 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов