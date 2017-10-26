Балотелли: "Хотел бы сыграть против Неймара"

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли выразил сожаление по поводу удаления вингера ПСЖ Неймара в матче прошлого тура против "Марселя", из-за чего бразилец будет вынужден пропустить игру следующего тура против "орлят".

" Победа над ПСЖ? Конечно, это возможно. Это сложно, но возможно. Я хотел бы сыграть против Неймара. Я бы предпочел, чтобы он сыграл в этом матче ", - приводит слова 27-летнего нападающего le10sport.

Напомним, Балотелли высказался о критике. | soccernews.ru