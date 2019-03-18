Балотелли хотел устроить провокацию в матче с ПСЖ

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли хотел устроить провокацию во время матча 29-го тура чемпионата Франции против ПСЖ.

По информации журналиста Canal+ Оливье Талларона, скандальный итальянец надел под игровую форму футболку Маркуса Рэшфорда.

Одиозный форвард хотел продемонстрировать майку англичанина на "Парк де Пренс" после забитого гола, но сделать это не удалось, так как Балотелли не смог отличиться.

Напомним, что гол Рэшфорда с пенальти выбил ПСЖ из Лиги Чемпионов.

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