Балотелли хотел устроить провокацию в матче с ПСЖ
Нападающий "Марселя" Марио Балотелли хотел устроить провокацию во время матча 29-го тура чемпионата Франции против ПСЖ.
По информации журналиста Canal+ Оливье Талларона, скандальный итальянец надел под игровую форму футболку Маркуса Рэшфорда.
Одиозный форвард хотел продемонстрировать майку англичанина на "Парк де Пренс" после забитого гола, но сделать это не удалось, так как Балотелли не смог отличиться.
Напомним, что гол Рэшфорда с пенальти выбил ПСЖ из Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|77
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|29
|53
|4
|Марсель
|29
|47
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ренн
|28
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20