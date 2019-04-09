Балотелли и Мбаппе попали в тройку претендентов на звание лучшего футболиста Лиги 1 в марте
Определились претенденты на звание лучшего футболиста Лиги 1 в марте.
Так, за награду поборются Марио Балотелли ("Марсель"), Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Мусса Дембеле ("Лион").
В минувшем месяце Балотелли отметился 4 забитыми мячами, а на счету Дембеле и Мбаппе по пять голов.
Отметим, что ПСЖ лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" идет на третьем месте, а "Марсель" - на пятом.
Смотрите также: Эпический промах Шупо-Мотинга в матче со "Страсбуром". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Интер" ведет переговоры по хавбеку ПСВ
-
"Атлетико" нашел форварда на случай ухода Гризманна или Косты
-
Азар отреагировал на песни фанатов "Вест Хэма" о том, что он уходит в "Реал"
-
Балотелли и Мбаппе попали в тройку претендентов на звание лучшего футболиста Лиги 1 в марте
-
Два игрока "Ливерпуля" пропустят матч с "Порту"
-
Азар выбился в лидеры АПЛ по системе "гол+пас"
-
"Болонья" - "Кьево" - 3:0 (видеообзор матча Серии А)
-
Дубль Азара принес "Челси" победу над "Вест Хэмом"
-
Вратарь "Уотфорда" откажется от участия в финале Кубка Англии
-
"Болонья" уверенно разобралась с "Кьево" (видео голов)
-
"Атлетико" не собирается увеличивать клаусулу Облака
-
Головин назвал российских футболистов, которые следующие отправятся в Европу
-
Тальяфико готов покинуть "Аякс"
-
"Арсенал" нашел замену Рэмзи в Италии
-
Головин поделился планами на будущее
-
Партей не собирается в "Манчестер Юнайтед"
-
Тухель прокомментировал промах Шупо-Мотинга
-
Хамес получил европейское гражданство
-
Младший брат Мбаппе решил повторить путь Килиана
-
Ракитич определился с новым клубом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|31
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбур
|31
|43
|10
|Ренн
|30
|42
|11
|Ним
|30
|40
|12
|Анжер
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|30
|31
|16
|Монако
|31
|31
|17
|Амьен
|31
|31
|18
|Дижон
|31
|24
|19
|ФК Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23