Балотелли и Мбаппе попали в тройку претендентов на звание лучшего футболиста Лиги 1 в марте

Определились претенденты на звание лучшего футболиста Лиги 1 в марте.

Так, за награду поборются Марио Балотелли ("Марсель"), Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Мусса Дембеле ("Лион").

В минувшем месяце Балотелли отметился 4 забитыми мячами, а на счету Дембеле и Мбаппе по пять голов.

Отметим, что ПСЖ лидирует в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" идет на третьем месте, а "Марсель" - на пятом.

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