Балотелли и Снейдер не сыграют в первом матче с "Наполи"

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Балотелли и Снейдер не сыграют в первом матче с "Наполи"

Наставник "Ниццы" Люсьен Фавр сообщил, что Марио Балотелли и Уэсли Снейдер пропустят первую игру с "Наполи" в рамках плей-офф раунда Лиги Чемпионов.

"Нет, не думаю, что они сыграют с "Наполи". Они имеют большое значение для команды, но к этой игре они не будут готовы. Уэсли Снейдер выполнял определенную работу с тренером в Нидерландах, но на набор формы ему нужны еще несколько недель.

Марио тоже не примет участие в этом матче. Сейчас не могу точно сказать, когда он вернется на поле. Ему предстоит пройти обследование, после чего будет ясно, в каком состоянии находится его подколенное сухожилие. Так или иначе, я не думаю, что он сыграет против "Наполи" - приводит слова Фавра официальный сайт клуба.

Матч между "Ниццей" и "Наполи" запланирован на 16 августа.

Смотрите также обзор матча "Ницца" - "Труа". | http://soccernews.ru

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