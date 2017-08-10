Балотелли и Снейдер рискуют пропустить ближайшие матчи "Ниццы"

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Балотелли и Снейдер рискуют пропустить ближайшие матчи "Ниццы"

Два игрока "Ниццы" - полузащитник Уэсли Снейдер и форвард Марио Балотелли - могут не сыграть в ближайших двух матчах своей команды.

Как сообщил главный тренер "орлят" Люсьен Фавр, оба футболиста наверняка пропустят завтрашний поединок Лиги 1 против "Труа". Кроме того, по словам наставника, участие и голландца, и итальянца в первой игре раунда плей-офф Лиги Чемпионов с "Наполи" также находится под вопросом.

Стоит отметить, что Балотелли залечивает травму подколенного сухожилия, а Снейдер пока не набрал нужных физических кондиций.  

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