Балотелли имеет худший процент реализации в чемпионате Турции
Фото: инстаграм Марио Балотелли/Автор неизвестен
Итальянский нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли имеет худший процент реализации в чемпионате Турции, сообщает портал Whoscored.
В нынешнем сезоне 31-летний форвард нанес 15 ударов по воротам, но не забил ни одного гола. Это худшая статистика среди всех игроков турецкой Суперлиги.
Балотелли перешел в "Адана Демирспор" в летнее трансферное окно. За турецкий клуб он провел 4 матча и отдал 1 голевую передачу.
Не пропустите: Манчини оценил игру Балотелли в Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24