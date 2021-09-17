Фото: инстаграм Марио Балотелли/Автор неизвестен

Итальянский нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли имеет худший процент реализации в чемпионате Турции, сообщает портал Whoscored.

В нынешнем сезоне 31-летний форвард нанес 15 ударов по воротам, но не забил ни одного гола. Это худшая статистика среди всех игроков турецкой Суперлиги.

Балотелли перешел в "Адана Демирспор" в летнее трансферное окно. За турецкий клуб он провел 4 матча и отдал 1 голевую передачу.

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