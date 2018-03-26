Форвардом "Ниццы" Марио Балотелли интересуются два итальянских клуба, информирует CalcioMercato.com.

Так, по сведениям источника, 27-летний нападающий "орлят" входит в сферу интересов "Сампдории" и "Болоньи". Оба клуба рассматривают вариант с подписанием игрока, у которого ближайшим летом истекает срок действия контракта с клубом.

В нынешнем сезоне Балотелли забил 22 мяча и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за "Ниццу".