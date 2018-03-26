Балотелли интересуются два итальянских клуба

Теги марио балотеллиниццасампдорияболонья

Балотелли интересуются два итальянских клубаФорвардом "Ниццы" Марио Балотелли интересуются два итальянских клуба, информирует CalcioMercato.com.

Так, по сведениям источника, 27-летний нападающий "орлят" входит в сферу интересов "Сампдории" и "Болоньи". Оба клуба рассматривают вариант с подписанием игрока, у которого ближайшим летом истекает срок действия контракта с клубом.

В нынешнем сезоне Балотелли забил 22 мяча и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за "Ниццу".

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комментарии
Александр

сборная Россия по футболу это дворовая команда .Если только тренер не скрывает настоящий потенциал сборной .Но такую чушь смотреть не хочется .За те деньги что ему платят.Лучше мне дали 3 миллиона хоть дом для семьи купил а то живу в коммуналке без удобств 3 семьи на кухне.правительство не хочет людей расселять из ветхого жилья

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