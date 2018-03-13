Балотелли: "Как я стал играть лучше? Я обрел спокойствие в личной жизни"

Теги ниццаиталиямарио балотелли

Балотелли: "Как я стал играть лучше? Я обрел спокойствие в личной жизни"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли заявил, что он надеется вернуться в сборную Италии. 

"Теперь я получаю меньше травм. Но секрет улучшения моей игры в не этом. Я просто обрел спокойствие в личной жизни. Теперь я надеюсь вернуться в сборную Италии. Думаю, что сейчас я могу принести пользу команде. Конте был прав, когда не приглашал меня в сборную. Тогда я не был достаточно хорош. Однако почему меня не звал Вентура, я так и не понял", - приводит слова Балотелли L’Equipe.

В этом сезоне 27-летний Балотелли провел за "Ниццу" 30 матчей и забил 22 гола.

Не пропустите: Балотелли будет вызван в сборную Италии на матч с Аргентиной и Англией. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 27 71
2 Наполи 28 70
3 Рома 28 56
4 Лацио 28 53
5 Интер Милан 27 52
6 Милан 27 47
7 Сампдория 27 44
8 Аталанта 26 41
9 Фиорентина 27 38
10 Торино 27 36
11 Удинезе 27 33
12 Болонья 28 33
13 Дженоа 27 30
14 Кальяри 27 26
15 Кьево 27 25
16 Кротоне 27 24
17 Сассуоло 27 24
18 СПАЛ 28 24
19 Хеллас Верона 27 22
20 Беневенто 27 10
Полная таблица

топ-5 тегов