Балотелли: "Как я стал играть лучше? Я обрел спокойствие в личной жизни"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли заявил, что он надеется вернуться в сборную Италии.

"Теперь я получаю меньше травм. Но секрет улучшения моей игры в не этом. Я просто обрел спокойствие в личной жизни. Теперь я надеюсь вернуться в сборную Италии. Думаю, что сейчас я могу принести пользу команде. Конте был прав, когда не приглашал меня в сборную. Тогда я не был достаточно хорош. Однако почему меня не звал Вентура, я так и не понял", - приводит слова Балотелли L’Equipe.

В этом сезоне 27-летний Балотелли провел за "Ниццу" 30 матчей и забил 22 гола.

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