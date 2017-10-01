Балотелли: "Когда кто-то заводит и раззадоривает меня, я сержусь и делаю больше"

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Балотелли: "Когда кто-то заводит и раззадоривает меня, я сержусь и делаю больше"

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли рассказал о причинах того, что он остался во Франции.

"Я остался, потому что чувствую себя счастливым здесь, всё очень просто. Я доволен своими товарищами по команде, болельщиками, тренером. Когда я подписал соглашение, то не знал, что будет дальше. Это сюрприз, но я счастлив.

Я стараюсь не слушать комплименты в свой адрес. Мне нужно получать от тренера пинки под зад, потому что я знаю, что когда всё идёт спокойно и размеренно, ничего хорошего ждать не стоит. Когда кто-то заводит и раззадоривает меня, я сержусь и делаю больше. Очень важно учиться на своих ошибках" - приводит слова Балотелли сайт "Ниццы".

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