Балотелли - лучший игрок Лиги 1 в марте
Нападающий "Марселя" Марио Балотелли признан лучшим футболистом Лиги 1 в марте.
На счету 28-летнего итальянца четыре забитых мяча в четырех играх прошлого месяца. Балотелли перебрался во Францию в 2016 году и это первая подобная награда в его карьере.
Напомним, что в голосовании также участвовали Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Мусса Дембеле ("Лион").
Балотелли стал игроком "Марселя" минувшей зимой. Он успел провести за провансальцев 11 матчей и забить 7 голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ренн
|32
|43
|11
|Ним
|32
|43
|12
|Анжер
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|ФК Кан
|32
|23