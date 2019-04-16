Балотелли - лучший игрок Лиги 1 в марте

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Балотелли - лучший игрок Лиги 1 в марте

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли признан лучшим футболистом Лиги 1 в марте.

На счету 28-летнего итальянца четыре забитых мяча в четырех играх прошлого месяца. Балотелли перебрался во Францию в 2016 году и это первая подобная награда в его карьере.

Напомним, что в голосовании также участвовали Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Мусса Дембеле ("Лион").

Балотелли стал игроком "Марселя" минувшей зимой. Он успел провести за провансальцев 11 матчей и забить 7 голов.

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