Балотелли мечтает вернуться в сборную Италии

Теги италиямарио балотеллиадана демирспор

Балотелли мечтает вернуться в сборную Италии

Фото инстаграм Марио Балотелли

Нападающий "Адана Демирспора" Марио Балотелли признался, что очень хочет снова выступать за сборную Италии.

"Я хорошо себя чувствую и нахожусь в отличной форме. Понимаю, что готов вернуться в сборную Италии. Это моя мечта. Я пошёл бы пешком из Турции, если бы знал, что в марте окажусь в заявке команды", - сказал 31-летний футболист.

Балотелли выступал за итальянскую сборную с 2010 по 2018 год, сыграл 36 матчей и забил 14 голов.

В текущем сезоне форвард отличился 5 забитыми мячами и 2 ассистами в 13 играх.

Не пропустите: Манчини рассказал, с кем он не хочет играть в стыках отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футболист "Спартака" попросил сократить его зарплату

Футболист "Спартака" попросил сократить его зарплату

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов