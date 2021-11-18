Балотелли мечтает вернуться в сборную Италии
Фото инстаграм Марио Балотелли
Нападающий "Адана Демирспора" Марио Балотелли признался, что очень хочет снова выступать за сборную Италии.
"Я хорошо себя чувствую и нахожусь в отличной форме. Понимаю, что готов вернуться в сборную Италии. Это моя мечта. Я пошёл бы пешком из Турции, если бы знал, что в марте окажусь в заявке команды", - сказал 31-летний футболист.
Балотелли выступал за итальянскую сборную с 2010 по 2018 год, сыграл 36 матчей и забил 14 голов.
В текущем сезоне форвард отличился 5 забитыми мячами и 2 ассистами в 13 играх.
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