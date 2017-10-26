Балотелли: "Меня раздражает критика личной жизни или человеческих качеств"

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Балотелли: "Меня раздражает критика личной жизни или человеческих качеств"Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли рассказал о своем отношении к критике.

Итальянец ее не любит, но принимает.

"Меня раздражает критика личной жизни или человеческих качеств. В футболе все иначе. Критики меня не любят, но они существуют, и я принимаю их критику. Они являются частью работы, если вы не принимаете их, вы должны менять спорт или даже работу", - сказал он. 

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