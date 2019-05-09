Балотелли: "Месси - инопланетянин, Роналду - лучший на этой планете, всё остальное - бессмысленный разговор"
Форвард "Марселя" Марио Балотелли отреагировал на вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "Ливерпулем".
Скандальный итальянец считает, что капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси не заслуживает критики, несмотря на блеклую игру в важном поединке.
"Месси - инопланетянин, несмотря на плохой и очень сложный матч. Роналду остаётся лучшим игроком этой планеты, несмотря на то, что не играл в полуфинале Лиги Чемпионов. Всё остальное - бессмысленный разговор. Нельзя отзываться плохо о них даже из-за матча, в котором они сыграли плохо, или из-за поражения. Это было бы безумием", - написал Балотелли в инстаграме.
Напомним, что Криштиану Роналду с "Ювентусом" попрощались с Лигой Чемпионов ещё в апреле. "Старая синьора" не смогла пройти амстердамский "Аякс" в 1/4 финала турнира.
Не пропустите: Месси расплакался в раздевалке после вылета из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30