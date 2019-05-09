Балотелли: "Месси - инопланетянин, Роналду - лучший на этой планете, всё остальное - бессмысленный разговор"

Форвард "Марселя" Марио Балотелли отреагировал на вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "Ливерпулем".

Скандальный итальянец считает, что капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси не заслуживает критики, несмотря на блеклую игру в важном поединке.

"Месси - инопланетянин, несмотря на плохой и очень сложный матч. Роналду остаётся лучшим игроком этой планеты, несмотря на то, что не играл в полуфинале Лиги Чемпионов. Всё остальное - бессмысленный разговор. Нельзя отзываться плохо о них даже из-за матча, в котором они сыграли плохо, или из-за поражения. Это было бы безумием", - написал Балотелли в инстаграме.

Напомним, что Криштиану Роналду с "Ювентусом" попрощались с Лигой Чемпионов ещё в апреле. "Старая синьора" не смогла пройти амстердамский "Аякс" в 1/4 финала турнира.

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