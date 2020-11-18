Балотелли мог продолжить карьеру в Чемпионшипе, но передумал

Экс-игрок сборной Италии Марио Балотелли отказался подписывать контракт с английским клубом "Барнсли". Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, стороны вели переговоры и готовы были заключить соглашение, однако футболист передумал и решил изучить другие варианты.

Последним клубом 30-летнего игрока была "Брешия", за которую он провел прошлый сезон.

Ранее сообщалось, что в футболисте также заинтересованы "Комо", "ЧФР Клуж", "Бешикташа" и "Дженоа".

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