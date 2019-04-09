Балотелли могут дисквалифицировать до конца сезона

Нападающего "Марселя" Марио Балотелли, скорее всего, дисквалифицируют до конца сезона. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, итальянца могут наказать за удар локтем в лицо защитнику "Бордо" (0:2) Пабло Кастро в матче 31-го тура чемпионата Франции.

Вратарь матча не заметил фола, однако Кастро, у которого диагностировали перелом носа, обвинил Балотелли в умышленном нарушении.

Если вина игрока будет доказана, ему грозит дисквалификация на срок до восьми матчей.

В нынешнем сезоне Балотелли участвовал в 10 матчах в чемпионате Франции, отметившись 7 голами.

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