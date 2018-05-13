Балотелли может оказаться в Германии

Теги ниццаборуссия дортмундмарио балотеллилюсьен фавр

Балотелли может оказаться в Германии

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли может стать игроком дортмундской "Боруссии", сообщает Mediaset.

По сведениям издания, новым наставником немецкого клуба станет нынешний главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр и он рассматривает вариант с тем, чтобы взять форварда с собой. Также Балотелли входит в сферу интересов "Ромы", "Торино", "Марселя" и "Локомотива".

Контракт итальянца с "Ниццей" истекает этим летом и он станет свободным агентом.

В этом сезоне 27-летний Балотелли провел 36 матчей и забил 24 гола.

Не пропустите: "Атлетико" и "Боруссия" поспорят за нападающего "Сампдории". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018

РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов